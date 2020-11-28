Рязанец купил наркотики и тут же попался полиции

Известно, что 20-летний молодой человек нашел на земле сверток с запрещенным веществом и пошел с ним домой. Однако уже у подъезда его задержала полиция.

Рязанца осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что 20-летний молодой человек нашел на земле сверток с запрещенным веществом и пошел с ним домой. Однако уже у подъезда его задержала полиция.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК. Его признали виновным и приговорили к году условного заключения с испытательным сроком в один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.