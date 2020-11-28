Россиянам рассказали, что делать при заражении коронавирусом

Ускорить выздоровление можно дыхательной гимнастикой и отказом от серьезных физических нагрузок. Помимо этого, необходимо точно следовать рекомендациям врача.

Врач-инфекционист Мария Мясникова дала советы россиянам, которые заразились коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Прежде всего, необходимо обильное витаминизированное питье — не меньше 2,5 литров в день. Кроме того, стоит больше лежать на животе, так как поза повышает насыщение крови кислородом.

Ускорить выздоровление можно дыхательной гимнастикой и отказом от серьезных физических нагрузок. Помимо этого, необходимо точно следовать рекомендациям врача.