Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в 72 рязанских домах

Утром в пятницу, 27 ноября, около дома №56 по улице Татарской произошла авария на сетях теплоснабжения. Из-за этого на проезжей части провалился асфальт, движение перекрыли.

Утром в пятницу, 27 ноября, около дома №56 по улице Татарской произошла авария на сетях теплоснабжения. Из-за этого на проезжей части провалился асфальт, движение перекрыли.

На время ремонта отопление отключили в 72 домах по улицам Татарской, Пушкина, с 1-я по 10-я Линии, Черновицкой, Гагарина, Стройкова, а также в детсаду №85 и школе №34.

По состоянию на 20:30 27 ноября аварию устранили, рассказали в мэрии.