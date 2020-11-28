Появилось видео пожара в магазине «Дикси» в Канищеве
Напомним, в субботу, 28 ноября, в Канищеве эвакуировали сотрудников и посетителей «Дикси». В магазине по адресу улица Станкозаводская 27 сработала пожарная сигнализация.
Появилось видео пожара в магазине «Дикси» в Канищеве. Ролик
На видео видно, что из помещения вывели людей, на месте работали сотрудники МЧС.
Напомним, в субботу, 28 ноября, в Канищеве эвакуировали сотрудников и посетителей «Дикси». В магазине по адресу улица Станкозаводская 27 сработала пожарная сигнализация.
Огонь потушили, в МЧС рассказали о произошедшем.