Появилось видео пожара в магазине «Дикси» в Канищеве

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Канищеве эвакуировали сотрудников и посетителей «Дикси». В магазине по адресу улица Станкозаводская 27 сработала пожарная сигнализация.