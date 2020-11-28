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Почти тысяча детей заразились коронавирусом в Рязанской области
Всего выявлено 13 827 случаев заболевания, сообщил региональный оперштаб. Больше всего зараженных в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5 803 человека.

По данным на 28 ноября 994 детей заразились коронавирусом в Рязанской области. Всего выявлено 13 827 случаев заболевания, сообщил региональный оперштаб.

Больше всего зараженных в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5 803 человека.

Также заболели 4 100 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет, 2 425 — от 65 до 80 лет, 505 — старше 80 лет.

Фото depositphotos.com