Почти тысяча детей заразились коронавирусом в Рязанской области

Всего выявлено 13 827 случаев заболевания, сообщил региональный оперштаб. Больше всего зараженных в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5 803 человека.

По данным на 28 ноября 994 детей заразились коронавирусом в Рязанской области. Всего выявлено 13 827 случаев заболевания, сообщил региональный оперштаб.

Больше всего зараженных в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5 803 человека.

Также заболели 4 100 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет, 2 425 — от 65 до 80 лет, 505 — старше 80 лет.