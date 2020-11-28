\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 29
Пнд, 30
ЦБ USD 75.86 0.41 28/11
ЦБ EUR 90.46 0.43 28/11
Нал. USD 76.01 / 77.7 16:47
Нал. EUR 90.31 / 91.14 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
3 642
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
4 210
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
15 691
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
29 492
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
В последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 15 января. С 2008 по 2018 год глава государства всегда обращался к парламенту в конце года, только в 2019 году послание было перенесено на март.

В этом году послания Владимира Путина Федеральному собранию не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — сказал он.

В последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 15 января. С 2008 по 2018 год глава государства всегда обращался к парламенту в конце года, только в 2019 году послание было перенесено на март.