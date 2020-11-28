Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию

В последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 15 января. С 2008 по 2018 год глава государства всегда обращался к парламенту в конце года, только в 2019 году послание было перенесено на март.

В этом году послания Владимира Путина Федеральному собранию не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — сказал он.

В последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 15 января. С 2008 по 2018 год глава государства всегда обращался к парламенту в конце года, только в 2019 году послание было перенесено на март.