Оперштаб: рязанских пенсионеров просят соблюдать самоизоляцию по телефону

Кроме того, рязанцам напоминают о работе горячей линии волонтеров. Позвонив по номеру телефона 39-20-71, можно получить дополнительную информацию, помощь в покупке и доставке лекарств и продуктов, другие услуги.

Рязанцев старше 65 лет призывают соблюдать самоизоляцию по телефону. Им звонят из облправительства, сообщил региональный оперштаб.

«Специалисты напоминают о необходимости в обязательном порядке соблюдать ограничения, введенные для снижения риска заражения COVID-19. Все граждане старше 65 лет должны придерживаться режима самоизоляции, то есть, по возможности, находиться дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, рязанцам напоминают о работе горячей линии волонтеров. Позвонив по номеру телефона 39-20-71, можно получить дополнительную информацию, помощь в покупке и доставке лекарств и продуктов, другие услуги.