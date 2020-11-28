Очевидцы сняли на видео пострадавшего в ночном пожаре на улице Ленина

Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что мужчину грузят в машину скорой помощи.

Очевидцы сняли на камеру мужчину, который пострадал на пожаре на улице Ленина. Видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчину грузят в машину скорой помощи. По словам автора роликов, он жив.

Напомним, сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме поступил в 2:02 28 ноября, огонь повредил комнату в квартиру.

Позже в МЧС рассказли о пострадавших.