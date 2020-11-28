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Фельдшер сасовской скорой объяснила, почему разбила телефон местной жительницы
По словам медика, вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии стердней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.

Фельдшер сасовской скорой объяснила, почему разбила телефон местной жительницы. Об этом пишет издательство «Пресса».

По словам медика, вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.

«Их сопровождала соседка с явными признаками алкогольного опьянения, которая активно мешала медикам», — говорится в сообщении.

По словам фельдшера, соседка светила ей в глаза фонариком мобильного телефона. «На просьбы прекратить она не реагировала, вела себя неадекватно, поэтому медик вынуждена была выбить из рук телефон», — пишет «Пресса».

Пациентка скончалась в скорой. Причину ее смерти установят после вскрытия.

Фельдшер написала заявление в полицию, проводится проверка.