Фельдшер сасовской скорой объяснила, почему разбила телефон местной жительницы. Об этом пишет издательство «
По словам медика, вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.
«Их сопровождала соседка с явными признаками алкогольного опьянения, которая активно мешала медикам», — говорится в сообщении.
По словам фельдшера, соседка светила ей в глаза фонариком мобильного телефона. «На просьбы прекратить она не реагировала, вела себя неадекватно, поэтому медик вынуждена была выбить из рук телефон», — пишет «Пресса».
Пациентка скончалась в скорой. Причину ее смерти установят после вскрытия.
Фельдшер написала заявление в полицию, проводится проверка.