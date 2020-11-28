Фельдшер сасовской скорой объяснила, почему разбила телефон местной жительницы

По словам медика, вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии стердней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.

Фельдшер сасовской скорой объяснила, почему разбила телефон местной жительницы. Об этом пишет издательство « Пресса ».

По словам медика, вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.

«Их сопровождала соседка с явными признаками алкогольного опьянения, которая активно мешала медикам», — говорится в сообщении.

По словам фельдшера, соседка светила ей в глаза фонариком мобильного телефона. «На просьбы прекратить она не реагировала, вела себя неадекватно, поэтому медик вынуждена была выбить из рук телефон», — пишет «Пресса».

Пациентка скончалась в скорой. Причину ее смерти установят после вскрытия.

Фельдшер написала заявление в полицию, проводится проверка.