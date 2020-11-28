Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов

В ночь на четверг, 3 декабря, в европейской части России вводится новая структура воздушного движения. Однако Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) не успели своевременно обновить навигационные данные, поэтому пилотам придется садиться по бумажным картам или по указаниям диспетчеров в 30 российских аэропортах.

В ночь на четверг, 3 декабря, в европейской части России вводится новая структура воздушного движения. Однако Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) не успели своевременно обновить навигационные данные, поэтому пилотам придется садиться по бумажным картам или по указаниям диспетчеров в 30 российских аэропортах, пишет РБК .

Новая структура воздушного движения вводит 242 новых участка воздушных трасс в европейской части России и частично на Урале и полностью меняет воздушную навигацию — маршруты, трассы, точки входа и выхода, буквенные обозначения и т. д.

В то же время новые аэронавигационные данные по более чем 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены взлетать и садиться по указаниям диспетчеров.

Авиаперевозчики «Аэрофлот», S7 Airlines, Red Wings, «Россия», «Уральские авиалинии», Utair и «Северный ветер» подтвердили свою готовность осуществлять рейсы на те аэродромы, данные по которым пока не обновлены. В то же время лоукостер «Победа» отменил часть рейсов по России в связи с вводимыми изменениями.