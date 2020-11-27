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Записать детей в автогородок рязанцы смогут через мобильное приложение
Напомним, автогородок размером 70 на 20 метров строят на внебюджетные средства. На занятиях дети смогут изучать и отрабатывать ПДД, начиная с самых элементарных.

В ЦПКиО продолжают возводить автогородок, в котором смогут обучаться дети и подростки из Рязани и области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Для того, чтобы обучение проходило организованно и последовательно, прорабатывается два основных направления. Во-первых, разрабатываются планы обучения, по которым образовательные организации будут направлять в автогородок своих учеников по группам. Во-вторых, создается мобильное приложение, через которое можно будет записать своего ребенка на «урок безопасности» на удобное ему время.

Напомним, автогородок размером 70 на 20 метров строят на внебюджетные средства. На занятиях дети смогут изучать и отрабатывать ПДД, начиная с самых элементарных. За юными автолюбителями будут следить наставники — сотрудники ГИБДД и волонтеры.

Занятия в автогородке бесплатны.