Второй отряд волонтеров поможет медикам в ОКБ

В Рязани сформировали второй отряд волонтеров. В ближайшее время они начнут помогать медикам в Областной клинической больнице, сообщила мэр Елена Сорокина «ВКонтакте».

В Рязани сформировали второй отряд волонтеров. В ближайшее время они начнут помогать медикам в Областной клинической больнице, сообщила мэр Елена Сорокина « ВКонтакте ».

Глава администрации отметила, что добровольно согласиться помогать тем, кто в этом нуждается, — это поступок.

«Я попросила волонтеров рассказать о том, как было принято такое важное решение — стать добровольцем. У каждого человека своя история: кто-то записался в отряд по зову сердца, кто-то прошел через личную трагедию, потеряв в этой пандемии близкого человека. Кто-то сам нуждается в плановой медицинской помощи и решил разгрузить врачей, чтобы ситуация побыстрее нормализовалась, — рассказала Сорокина. — Пример наших добровольцев может побудить и других рязанцев, которые еще не знают об этом проекте, прийти и заявить о своих намерениях».

Мэр поблагодарила добровольцев, а их выбор.