Вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса

По словам Кекуле, в настоящее время мир поглощает итальянский штамм COVID-19, чья мутация на севере страны произошла из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на это явление. Немецкий врач отметил, что пациентов поражает этот штамм более чем в 99% случаев.

Эпидемиолог из Германии Александр Кекуле назвал новую версию о причинах возникновения пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

По словам Кекуле, в настоящее время мир поглощает итальянский штамм COVID-19, чья мутация на севере страны произошла из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на это явление. Немецкий врач отметил, что пациентов поражает этот штамм более чем в 99% случаев.

Коронавирус распространялся в Италии в течение несколько недель, что позволило болезни мутировать и адаптироваться к человеческому организму.

Основной ошибкой европейцев Кекуле назвал игнорирование предостережений об опасности инфекции. Никто не воспринял угрозу всерьез, в том числе и правительство Германии, которое не подготовилось ко второй волне пандемии.