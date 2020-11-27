\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
ЦБ USD 75.86 0.41 28/11
ЦБ EUR 90.46 0.43 28/11
Нал. USD 76.01 / 77.7 19:04
Нал. EUR 90.45 / 91.14 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
Вчера 17:52
1 974
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
Вчера 14:44
2 549
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
14 082
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
27 875
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса
По словам Кекуле, в настоящее время мир поглощает итальянский штамм COVID-19, чья мутация на севере страны произошла из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на это явление. Немецкий врач отметил, что пациентов поражает этот штамм более чем в 99% случаев.

Эпидемиолог из Германии Александр Кекуле назвал новую версию о причинах возникновения пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

По словам Кекуле, в настоящее время мир поглощает итальянский штамм COVID-19, чья мутация на севере страны произошла из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на это явление. Немецкий врач отметил, что пациентов поражает этот штамм более чем в 99% случаев.

Коронавирус распространялся в Италии в течение несколько недель, что позволило болезни мутировать и адаптироваться к человеческому организму.

Основной ошибкой европейцев Кекуле назвал игнорирование предостережений об опасности инфекции. Никто не воспринял угрозу всерьез, в том числе и правительство Германии, которое не подготовилось ко второй волне пандемии.