Ведущей «Часа суда» дали два года за мошенничество
По данным СМИ, в 2017 году Дмитриева пообещала за вознаграждение разрешить спор одного бизнесмена с его деловым партнером. Последний пожаловался в правоохранительные органы. Телеведущую задержали.
Исполнительница роли судьи в передаче «Час суда. Дела семейные» Елена Дмитриева получила два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, пишет
Дмитриеву наказали за мошенничество в особо крупном размере. Ей грозило до 10 лет колонии.
По данным СМИ, в 2017 году Дмитриева пообещала за вознаграждение разрешить спор одного бизнесмена с его деловым партнером. Последний пожаловался в правоохранительные органы. Телеведущую задержали.
Елена Дмитриева окончила юридический факультет МГУ. С 1986 года работала на ТВ.