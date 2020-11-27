В Тольятти семья отравилась угарным газом

По данным следствия, 24 ноября 2020 года в одну из больниц Тольятти доставили 7-летних мальчика и девочку и их родителей. Все они отравились угарным газом. Девочка через некоторое время умерла.

Следком Тольятти возбудил дело об отравлении семьи угарным газом. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает сайт СК Самарской области.

По данным следствия, 24 ноября 2020 года в одну из больниц Тольятти доставили 7-летних мальчика и девочку и их родителей. Все они отравились угарным газом. Девочка через некоторое время умерла.

Следствие назначило экспертизы для выяснения причин отравления. Дело возбудили по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).