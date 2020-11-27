В Спасском районе пенсионер на «Ладе» врезался в трактор
В четверг, 26 ноября, на 52 километре дороги «Рязань-Спасск-Ижевское» в Спасском районе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В четверг, 26 ноября, на 52 километре дороги «Рязань-Спасск-Ижевское» в Спасском районе произошла авария. Об этом сообщила
79-летний рязанец на Lada Granta не выбрал безопасную дистанцию и врезался в трактор «МТЗ» под управлением 44-летнего водителя.
В результате 73-летняя пассажирка Lada получила травмы, ее госпитализировали.