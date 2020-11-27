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В Скопинском районе скончался водитель «ГАЗели»
Мужчина ехал на грузовой «ГАЗели». По предварительной информации, на 292-ом километре трассы Р-22 «Каспий» он почувствовал себя плохо.

В четверг, 26 ноября, в Скопинском районе скончался 58-летний житель Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина ехал на грузовой «ГАЗели». По предварительной информации, на 292-ом километре трассы Р-22 «Каспий» он почувствовал себя плохо, потерял управление и наехал на дорожное ограждение.

После ДТП в автомобиле обнаружили труп водителя. Причину смерти устанавливают.