В Рязанской области обновился рекорд по заражению коронавирусом в сутки

В России за сутки зарегистрировали 27 543 новых случая. Выздоровели 26 682 человека. Умерли 496 пациентов.

В Рязанской области обновился рекорд по заражению коронавирусом. За сутки в регионе выявили 121 заболевшего, сообщил столичный оперштаб в пятницу, 27 ноября.

С начала пандемии заразились 13 708 жителей области, вылечились 11 075 (247 за сутки), умерли 87 пациентов (2 за сутки).

В России за сутки зарегистрировали 27 543 новых случая (2 215 533), выздоровели 26 682 человека (1 712 174), умерли 496 пациентов (38 558).