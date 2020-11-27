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В Рязани продолжают расширять карту персональной ответственности за уборку города от снега
В пятницу, 27 ноября, прошло очередное заседание штаба по уборке областного центра в зимний период. Заместителю главы администрации представили предварительный план уборки городских территорий с разделением на зоны и улицы, а также с указанием закрепленных организаций и кураторов.

В Рязани продолжают расширять карту персональной ответственности за уборку города от снега, сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 27 ноября, прошло очередное заседание штаба по уборке областного центра в зимний период. Заместителю главы администрации представили предварительный план уборки городских территорий с разделением на зоны и улицы, а также с указанием закрепленных организаций и кураторов.

Так, за крупными муниципальными предприятиями закреплены улицы, входящие в их зону ответственности в период зимней уборки. Для Водоканала — это улица Касимовское шоссе на участке от улицы Фирсова до улицы Советской Армии.

РГРЭС — улица Радищева на участке от улицы Есенина до Вознесенской.

РМПТС — участок от улицы Костычева до улицы Крупской.

Подготовлены обращения в крупные строительные компании, проведены встречи с руководителями управляющих организаций. Все данные обрабатываются и в ближайшее время будут отражены в специальной карте уборки.

Активисты ТОС также будут включены в работу штаба. От каждого района представитель общественности будет находиться на постоянной связи с кураторами из структурных подразделений администрации для оперативного решения возникающих вопросов и задач.

Также, среди проблемных вопросов: уборка парковочных пространств и оставленные на обочинах автомобили, мешающие работе снегоуборочной технике.

В Дирекции благоустройства отметили необходимость привлечения патрульных машин ГИБДД для вынужденной перестановки личного автотранспорта, особенно во время вечерней и ночной уборки городских улиц.