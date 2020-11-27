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В Рязани изменили схему работы светофора, это привело к пробкам
Жалобы на заторы появились в соцсетях. В пятницу, 27 ноября, в момент написания новости на перекрестке работает регулировщик.

В Рязани изменили схему работы светофора. Речь идет о перекрестке Ряжского шоссе и трассы М-5 в черте города.

С четверга, 26 ноября, на перекрестке увеличили время работы «зеленого» по федеральной трассе. Кроме того, на светофоре появились секции левого поворота с М-5 в сторону центра города и поселка Строитель.

Из-за этого сократилось время работы «зеленого» по Ряжскому шоссе, что привело к пробкам. Жалобы на заторы появились в соцсетях.

В пресс-службе мэрии РЗН. инфо сообщили, что схему движения изменили федеральные ведомства. Рязанские власти намерены обсудить с ними работу светофора.

В пятницу, 27 ноября, в момент написания новости на перекрестке работает регулировщик.