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В России выявили повторные заражения коронавирусом
В России выявили повторные заражения коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он не стал уточнять, сколько и в каких регионах было выявлено таких случаев.

В России выявили повторные заражения коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть, они были опубликованы», — ответил Мурашко на соответствующий вопрос.

Он не стал уточнять, сколько и в каких регионах было выявлено таких случаев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».