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В России введут единый телефонный номер по коронавирусу
В России для жителей регионов планируют в ближайшее время ввести единый телефонный номер — 122, по которому можно будет вызвать врача на дом или скорую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. По словам вице-премьера, уже 27 субъектов России активно подключились к этой работе.

В России для жителей регионов планируют в ближайшее время ввести единый телефонный номер — 122, по которому можно будет вызвать врача на дом или скорую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Единый нoмер 122 позвoлит централизовать звoнки в кoлл-центрах субъектов, oрганизовать их oперативную маршрутизацию — пoликлиники, станции скорoй помощи или другие службы», — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, уже 27 субъектов России активно подключились к этой работе.