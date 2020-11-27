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В России хотят запретить посуточную сдачу жилья
В России хотят запретить посуточную сдачу жилья. Также предлагается ввести штрафы за незаконную сдачу жилья на короткое время.

В России хотят запретить посуточную сдачу жилья. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Lenta.ru.

Эту инициативу предложили эксперты РОИ (Российская общественная инициатива, интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан). Они предлагают запретить посуточную сдачу квартир, если поведение арендаторов вызывает нарекания. Также предлагается ввести штрафы за незаконную сдачу жилья на короткое время.

«По факту, сдача квартир в посуточную (или краткосрочную аренду) является оказанием гостиничных услуг и должна регулироваться отдельным законом. Но сейчас, юридически, она находится в серой зоне законодательства», — отмечают авторы.