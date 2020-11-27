В Кораблине открыли четыре физкультурных маршрута

Представитель регионального минспорта Евгений Хорошилов выразил надежду, что эти маршруты будут способствовать приобщению жителей города и района к физкультуре и спорту, ведению здорового образа жизни.

В четверг, 26 ноября, в рамках проекта «Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области» в Кораблине открыли четыре физкультурных маршрута. В стартовой зоне установили баннер с направлениями маршрутов протяженностью от 2,5 до 6 километров.

Представитель регионального минспорта Евгений Хорошилов выразил надежду, что эти маршруты будут способствовать приобщению жителей города и района к физкультуре и спорту, ведению здорового образа жизни.

«В дальнейших планах министерства открыть физкультурные маршруты, адаптированные для трекинга, занятий скандинавской ходьбой, бегом и другими видами спорта во всех муниципальных образованиях региона и еще несколько маршрутов на территории Рязани», — поделился Хорошилов.