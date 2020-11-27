Скончался начальник цеха рязанского КРЗ

О его «скоропостижной кончине» пишут «Рязанские ведомости». Руководство и коллектив предприятия принесли соболезнования его родным и близким.

Скончался сотрудник рязанского КРЗ Андрей Рунцо. О его «скоропостижной кончине» пишут «Рязанские ведомости».

Рунцо был начальником цеха КИПиА. Руководство и коллектив предприятия принесли соболезнования его родным и близким.

«Многие годы он верно служил интересам компании, был грамотным специалистом в своей области, авторитетным руководителем, честным, порядочным и душевным человеком, хорошим мужем и любящим отцом», — говорится в сообщении.