Скончалась врач сасовской больницы Ольга Жукова
Соответствующий пост у себя на странице во «ВКонтакте» опубликовал Николай Любимов. Губернатор принес свои соболезнования родным и близким Ольги Жуковой.
В пятницу, 27 ноября, скончалась врач сасовской больницы Ольга Жукова. Соответствующий пост у себя на странице во «ВКонтакте»
«В ноябре этого года она добровольно пошла работать в ковидный госпиталь Сасовского межмуниципального медицинского центра. Помогала людям бороться с тяжелым и опасным заболеванием», — говорится в сообщении.
Губернатор принес свои соболезнования родным и близким Ольги Жуковой.