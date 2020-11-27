В России подешевел самый бюджетный iPhone 12

IPhone 12 mini является самым маленьким смартфоном на рынке. Гаджет имеет 5,4-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic и двойную камеру.

Стоимость IPhone 12 mini понизилась почти на 10%, передает «Лента.ру».

Минимальная цена данной модели с накопителем емкостью 64 Гб составляет 63 990 рублей. Это на шесть тысяч дешевле, чем в официальной рознице.

IPhone 12 mini является самым маленьким смартфоном на рынке. Гаджет имеет 5,4-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic и двойную камеру. Самый главный недостаток устройства — уменьшенная батарея, из-за чего сильно понизилась автономность смартфона.