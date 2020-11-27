В России подешевел самый бюджетный iPhone 12
IPhone 12 mini является самым маленьким смартфоном на рынке. Гаджет имеет 5,4-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic и двойную камеру.
Стоимость IPhone 12 mini понизилась почти на 10%,
Минимальная цена данной модели с накопителем емкостью 64 Гб составляет 63 990 рублей. Это на шесть тысяч дешевле, чем в официальной рознице.
IPhone 12 mini является самым маленьким смартфоном на рынке. Гаджет имеет 5,4-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A14 Bionic и двойную камеру. Самый главный недостаток устройства — уменьшенная батарея, из-за чего сильно понизилась автономность смартфона.