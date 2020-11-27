С начала года почти семь тысяч потребителей воспользовались интерактивными сервисами «Рязаньэнерго»

Как рассказали в пресс-службе компании, потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 10 месяцев 2020 года. Всего в январе-октябре 2020 года в электросетевую компанию обратились 42 730 жителей Рязанской области. 5 912 обращений потребителей составляют заявки на оказание дополнительных услуг. 2 657 заявок зарегистрировано на подключение к электрическим сетям предприятия.

Как рассказали в пресс-службе компании, потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.

В «Рязаньэнерго» напомнили, что от потребителя не требуется очного посещения офисов обслуживания — все вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов.

Энергетики дистанционно проинформируют потребителей по всем интересующим темам. Помимо сопровождения техприсоединения и организации коммерческого учета электроэнергии, специалисты «Рязаньэнерго» качественно выполнят работы по переустройству электросетевых объектов предприятия в интересах потребителей, решат вопросы организации систем уличного освещения, технического обслуживания и ремонта электросетей и энергообъектов заявителей.

Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно на портале « ТП.РФ ». Для круглосуточной связи с потребителями работает Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться и на портал ПАО «Россети» « Светлая страна ». Потребители могут направить свое обращение непосредственно в Рязаньэнерго по электронной почте на адрес: mail@rz.mrsk-cp.ru или обычной почтой по адресу: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12.

Получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения электрической энергии». Можно также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения и отправить запрос об отсутствии электроэнергии на сайте компании в разделе « Потребителям — Сообщить об отключении э/э ». Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по электронной почте. Информация о плановых отключениях размещена по ссылке .