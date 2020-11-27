\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.6 / 77.64 10:57
Нал. EUR 90.2 / 90.75 10:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
Вчера 17:52
1 427
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
Вчера 14:44
1 956
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
13 553
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
27 346
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
С начала года почти семь тысяч потребителей воспользовались интерактивными сервисами «Рязаньэнерго»
Как рассказали в пресс-службе компании, потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 10 месяцев 2020 года. Всего в январе-октябре 2020 года в электросетевую компанию обратились 42 730 жителей Рязанской области. 5 912 обращений потребителей составляют заявки на оказание дополнительных услуг. 2 657 заявок зарегистрировано на подключение к электрическим сетям предприятия.

Как рассказали в пресс-службе компании, потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.

В «Рязаньэнерго» напомнили, что от потребителя не требуется очного посещения офисов обслуживания — все вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов.

Энергетики дистанционно проинформируют потребителей по всем интересующим темам. Помимо сопровождения техприсоединения и организации коммерческого учета электроэнергии, специалисты «Рязаньэнерго» качественно выполнят работы по переустройству электросетевых объектов предприятия в интересах потребителей, решат вопросы организации систем уличного освещения, технического обслуживания и ремонта электросетей и энергообъектов заявителей.

Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно на портале «ТП.РФ». Для круглосуточной связи с потребителями работает Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по номеру: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться и на портал ПАО «Россети» «Светлая страна». Потребители могут направить свое обращение непосредственно в Рязаньэнерго по электронной почте на адрес: mail@rz.mrsk-cp.ru или обычной почтой по адресу: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12.

Получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения электрической энергии». Можно также узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения и отправить запрос об отсутствии электроэнергии на сайте компании в разделе «Потребителям — Сообщить об отключении э/э». Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по электронной почте. Информация о плановых отключениях размещена по ссылке.

Потребители могут использовать и еще один современный канал получения информации по вопросу отсутствия электроэнергии — теперь для этого нужно направить запрос виртуальному собеседнику — в чат-бот Viber. О том, как установить чат-бот, можно узнать здесь.