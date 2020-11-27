С начала года почти семь тысяч потребителей воспользовались интерактивными сервисами «Рязаньэнерго»

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 10 месяцев 2020 года. Всего в январе-октябре 2020 года в электросетевую компанию обратились 42 730 жителей Рязанской области. 5 912 обращений потребителей составляют заявки на оказание дополнительных услуг. 2 657 заявок зарегистрировано на подключение к электрическим сетям предприятия.
Как рассказали в пресс-службе компании, потребителям предоставляется возможность воспользоваться услугой сопровождения технологического присоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ». При выборе этой услуги заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами.
В «Рязаньэнерго» напомнили, что от потребителя не требуется очного посещения офисов обслуживания — все вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов.
Энергетики дистанционно проинформируют потребителей по всем интересующим темам. Помимо сопровождения техприсоединения и организации коммерческого учета электроэнергии, специалисты «Рязаньэнерго» качественно выполнят работы по переустройству электросетевых объектов предприятия в интересах потребителей, решат вопросы организации систем уличного освещения, технического обслуживания и ремонта электросетей и энергообъектов заявителей.
Подать заявку на оказание услуг в электронном виде можно на портале «
Получить информацию о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на
Потребители могут использовать и еще один современный канал получения информации по вопросу отсутствия электроэнергии — теперь для этого нужно направить запрос виртуальному собеседнику — в чат-бот Viber. О том, как установить чат-бот, можно узнать