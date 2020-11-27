Рязанке, из-за которой из окна выпал племянник, вынесли приговор

Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 109 УК РФ. Ей назначили наказание — лишение свободы на срок 1 год, с возложением определенных обязанностей.

Рязанке, из-за которой из окна выпал племянник, вынесли приговор, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Известно, что днем 24 июня 28-летняя женщина была в квартире с ребенком и открыла окно. Когда мальчик остался в комнате без присмотра, он по дивану забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка провалилась, ребенок упал с шестого этажа. От полученных травм он скончался в больнице.

Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 109 УК РФ. Ей назначили наказание — лишение свободы на срок 1 год, с возложением определенных обязанностей.