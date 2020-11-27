Рязанец пытался обмануть службу занятости
Мужчина числился как безработный и получал пособия. Выяснилось, что он также работает в одном из продуктовых сетевых магазинов.
Житель села Благие обманул Центр занятости населения Александро-Невского района, пишет ИД «
Мужчина числился как безработный и получал пособия. Выяснилось, что он также работает в одном из продуктовых сетевых магазинов. Так, материальный ущерб Центру занятости нанесен в размере 6156 рублей.
Действия мужчины попадают под частью 1 статьи 159.2. «Мошенничество при получении выплат».