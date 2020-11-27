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Рязанцы пожаловались на выбросы на окраине города
На кадрах видно, как из трубы одного из предприятий города идет желтый дым. «Вот такая красота в 7-58, район Недостоево», — говорится в сообщении.

Рязанцы пожаловались на выбросы на окраине города, видео появилось в соцсети во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из трубы одного из предприятий города идет желтый дым.

«Вот такая красота в 7-58, район Недостоево», — говорится в сообщении.

Также горожане отметили, что дышать в этом районе Рязани уже нечем.

«Это Экосервис МВ (Прижелезнодорожная, 50) плавит свинец, работаем рядом, дышать уже нечем, раньше по ночам работали, сейчас вообще страх потеряли днем уже дымят», — подчеркнули рязанцы.