Рязанцы пожаловались на выбросы на окраине города
На кадрах видно, как из трубы одного из предприятий города идет желтый дым. «Вот такая красота в 7-58, район Недостоево», — говорится в сообщении.
Рязанцы пожаловались на выбросы на окраине города, видео появилось в соцсети во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как из трубы одного из предприятий города идет желтый дым.
«Вот такая красота в 7-58, район Недостоево», — говорится в сообщении.
Также горожане отметили, что дышать в этом районе Рязани уже нечем.
«Это Экосервис МВ (Прижелезнодорожная, 50) плавит свинец, работаем рядом, дышать уже нечем, раньше по ночам работали, сейчас вообще страх потеряли днем уже дымят», — подчеркнули рязанцы.