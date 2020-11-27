\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
ЦБ USD 75.45 -0.02 27/11
ЦБ EUR 90.03 0.14 27/11
Нал. USD 75.4 / 77.64 08:55
Нал. EUR 89.85 / 90.4 00:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
Вчера 17:52
1 272
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
Вчера 14:44
1 784
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
13 405
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
27 185
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о гололеде
Ночью в пятницу, 27 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать правила ПДД.

Ночью в пятницу, 27 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, утром и днем 27 ноября на территории области местами ожидается гололед и налипание мокрого снега, а также туман с видимостью 200-800 метров. На дорогах гололедица.

Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать правила ПДД.