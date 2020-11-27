Рязанцев предупредили о гололеде

Ночью в пятницу, 27 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать правила ПДД.

Ночью в пятницу, 27 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, утром и днем 27 ноября на территории области местами ожидается гололед и налипание мокрого снега, а также туман с видимостью 200-800 метров. На дорогах гололедица.

Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать правила ПДД.