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Рязанцам рассказали об удобстве доставки продуктов на дом через СберМаркет
На доставку товаров через Сбермаркет многие рязанцы перешли, чтобы не приходилось носить огромные сумки из магазинов. Сервис позволяет с удобством покупать тяжелые товары, а также продукты в больших объемах, которые долго хранятся.

Рязанцам рассказали об удобстве доставки продуктов на дом через СберМаркет. Этот современный сервис позволяет экономить и силы, и здоровье.

На доставку товаров через Сбермаркет многие рязанцы перешли, чтобы не приходилось носить огромные сумки из магазинов. Сервис позволяет с удобством покупать тяжелые товары, а также продукты в больших объемах, которые долго хранятся. Например, 1 кг замороженных сырников, 2,5 кг картофельных котлет или 1,5 кг блинчиков, гречку, рис, муку и другое.

СберМаркет тщательно обучает своих сотрудников, чтобы они выбирали только самые качественные товары и свежие продукты. Сервис предлагает широкий ассортимент товаров, который недоступен в магазинах около дома.

Если вы еще не готовы делегировать выбор скоропортящихся продуктов, начать тестировать услугу можно с заказа бытовой химии и других непродуктовых позиций. Тем более, товары можно приобрести с существенной скидкой и не придется нести покупки до квартиры.

«Заказывая на дом, вы сможете существенно сэкономить силы, потому что нет необходимости ехать в магазин, ходить между рядами торгового зала, стоять в очереди на кассе и возвращаться домой. Нужно просто зайти на сайт или в приложение, выбрать товары, сделать заказ и забрать покупки у курьера. Все это клиент может осуществить, не покидая квартиры, буквально за считанные минуты», — рассказали представители сервиса.

Оплатить товары можно картой онлайн или при получении. В Рязани заказ можно оформить из торговых сетей: «Барс», Metro, «Лента», «Ашан», «Дочки-Сыночки», Selgros.