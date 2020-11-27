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Рязанцам объяснили, как рассчитывают транспортный налог
По итогам года сумма представляет собой произведение мощности двигателя и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента. При этом пределы ставок предусмотрены статьей 361 НК.

В региональном УФНС объяснили, как рассчитывают транспортный налог на автомобили.

По итогам года сумма представляет собой произведение мощности двигателя и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента. При этом пределы ставок предусмотрены статьей 361 НК.

Отмечается, что повышающий коэффициент предусмотрен для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей:

  • 1,1 — для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;
  • 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;
  • 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Среднюю стоимость легковых автомобилей рассчитывает Минпромторг, цена машины, установленная дилером или продавцом, при расчете налога не используется.