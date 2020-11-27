Россияне определили размер пенсии для комфортной жизни

Повары, официанты, медики, учителя, транспортники проголосовали за вариант ежемесячной выплаты от 40 до 50 тысяч рублей. Снисходительными в этом опросе были работники производства — каждый пятый здесь написал пенсию в сумме 30-40 тысяч рублей.

Специалисты сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанк провели опрос среди россиян, передает РИА Новости.

Был задан вопрос — какая ежемесячная сумма пенсии была бы наиболее комфортной? 23% IT-специалистов, 20% строителей и 22% финансистов ответили, что их бы устроила пенсия в размере свыше ста тысяч рублей.

Повары, официанты, медики, учителя, транспортники проголосовали за вариант ежемесячной выплаты от 40 до 50 тысяч рублей. Снисходительными в этом опросе были работники производства — каждый пятый здесь написал пенсию в сумме 30-40 тысяч рублей.

В анкете приняло участие свыше трех тысяч человек из восьми отраслей экономики.