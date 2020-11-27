\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
Сбт, 28
Вск, 29
ЦБ USD 75.86 0.41 28/11
ЦБ EUR 90.46 0.43 28/11
Нал. USD 76.01 / 77.7 16:47
Нал. EUR 90.31 / 91.14 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
Вчера 17:52
1 846
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
Вчера 14:44
2 415
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
13 963
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
27 748
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году
Пока отменять ОГЭ в России не планируется. Ранее в России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенесли дату проведения итогового сочинения в 11-х классах со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021-го.

Количество сдаваемых на Основном государственном экзамене (ОГЭ) предметов для девятиклассников в России могут сократить с четырех до трех —два обязательных и один по выбору. О возможном изменении рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, пока отменять ОГЭ в России не планируется. В настоящее время ведомство консультируется с Минпросвещения по вопросу сокращения числа сдаваемых школьниками предметов.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество», — цитирует ТАСС главу Рособрнадзора.

Анзор Музаев отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова отправила этот вопрос на доработку с Роспотребнадзором.

Ранее в России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенесли дату проведения итогового сочинения в 11-х классах со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021-го.