Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году

Пока отменять ОГЭ в России не планируется. Ранее в России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенесли дату проведения итогового сочинения в 11-х классах со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021-го.

Количество сдаваемых на Основном государственном экзамене (ОГЭ) предметов для девятиклассников в России могут сократить с четырех до трех —два обязательных и один по выбору. О возможном изменении рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, пока отменять ОГЭ в России не планируется. В настоящее время ведомство консультируется с Минпросвещения по вопросу сокращения числа сдаваемых школьниками предметов.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество», — цитирует ТАСС главу Рособрнадзора.

Анзор Музаев отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова отправила этот вопрос на доработку с Роспотребнадзором.

Ранее в России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенесли дату проведения итогового сочинения в 11-х классах со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021-го.