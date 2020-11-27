Рецидивиста из Клепиковского района осудят за ограбление и избиение женщины-инвалида

Полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего местного жителя, которого неоднократно судили за угрозу убийством, кражу и грабеж. Он уже провел в колониях более восьми лет.

Житель Клепиковского района избил и ограбил женщину-инвалида. Инцидент произошел в деревне Первушкино в январе 2020 года, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина напился и забрался в дом к 53-летней женщине. Когда он начал осматривать одежду и мебель, та пыталась помешать ему и громко требовала прекратить. Тогда злоумышленник повалил инвалидное кресло и несколько раз ударил женщину ногой по голове. Затем он нашел в шкафу кошелек, забрал из него три тысячи рублей и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего местного жителя, которого неоднократно судили за угрозу убийством, кражу и грабеж. Он уже провел в колониях более восьми лет.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК, в ноябре материалы передали в суд.