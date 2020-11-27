Противоковидные меры в российских школах и детсадах предложили продлить на год

Проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале правовой информации. Документ действует до 1 января 2021 года, но в случае принятия постановления меры продлят до 1 января 2022 года.

В российских школах, детсадах и других организациях, работающих с детьми, предложили на год продлить санитарные требования, введенные из-за пандемии коронавируса. Проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале правовой информации.

Согласно принятому 30 июня постановлению, в детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия; воспитанникам и ученикам требуется измерять температуру. Кроме того, за каждым классом должен быть закреплен определенный кабинет. Переход на «дистанционку» осуществляется по решению регионов.

Документ действует до 1 января 2021 года, но в случае принятия постановления меры продлят до 1 января 2022 года.