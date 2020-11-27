После ДТП с пассажирским автобусом под Калугой возбудили уголовное дело

водителя MAN возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК, сообщили в полиции. По предварительным данным, 56-летний мужчина не уступил дорогу рейсовому ПАЗу на регулируемом перекрестке. В момент аварии автобус поворачивал на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Во вторник, 24 ноября, в Калужской области произошла авария с пассажирским автобусом и грозовиком. В отношении водителя MAN возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК, сообщили в полиции .

По предварительным данным, 56-летний мужчина не уступил дорогу рейсовому ПАЗу на регулируемом перекрестке. В момент аварии автобус поворачивал на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

В результате ДТП двенадцать человек получили травмы, пятерых из них госпитализировали.