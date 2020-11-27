Пьяный рязанец чуть не убил мать ножом
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет.
Пьяный рязанец чуть не убил мать ножом,
Известно, что 33-летний мужчина приехал к своей матери в Новомичуринск.
Ночью он пришел к ней домой и стал требовать от 73-летней женщины бутылку пива и сигареты. Рязанка пояснила, что в ночное время все магазины закрыты, поэтому она никуда не пойдет.
Тогда нетрезвый мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать матери расправой.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет.