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Пьяный рязанец чуть не убил мать ножом
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет.

Пьяный рязанец чуть не убил мать ножом, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что 33-летний мужчина приехал к своей матери в Новомичуринск.

Ночью он пришел к ней домой и стал требовать от 73-летней женщины бутылку пива и сигареты. Рязанка пояснила, что в ночное время все магазины закрыты, поэтому она никуда не пойдет.

Тогда нетрезвый мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать матери расправой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет.