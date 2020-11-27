На Севастостопольской аллее высадят ивы и рябины

Виды кустарников и деревьев отобрали в начале ноября в питомнике «Дендроусадьба». Гарантия на высадку 12 месяцев. Если кустарник не приживется, то его заменят на новый.

27 и 28 ноября на Севастостопольской аллее высадят 921 пузыреплодник, 5 рябин, 7 шаровидных ив. Об этом рассказали в мэрии .

Виды кустарников и деревьев отобрали в начале ноября в питомнике «Дендроусадьба». Спланировано пространственное размещение — плотная высадка кустарника изгородью вдоль аллеи, ивы — на перекрестке улиц Гоголя и Черновицкого, ив и рябин — на треугольной зоне между домами.

Гарантия на высадку 12 месяцев. Если кустарник не приживется, то его заменят на новый.