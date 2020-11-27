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Молодую калужанку осудят за жестокое избиение двухлетнего сына
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК. Свое поведение она объясняет непослушанием сына.

Жительница Кирова Калужской области предстанет перед судом. 20-летняя женщина жестоко избила своего двухлетнего сына, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, инцидент 2 ноября. Мальчик не хотел есть, поэтому обвиняемая несколько раз ударила его по спине ремнем и толкнула. Ребенок упал на пол и ударился головой, травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Ранее мальчик жил по заявлению матери в социальном центре. 6 ноября его сотрудники пришли проверить состояние ребенка и заметили травмы. Мальчика госпитализировали, ему уже сделали несколько оперций.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК. Свое поведение она объясняет непослушанием сына.

Фото kaluganews.com