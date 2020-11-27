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МХК «Рязань-ВДВ» одержал тринадцать побед подряд
2 декабря у молодежной команды «Рязань-ВДВ» начнется домашняя серия игр. Зрителей пригласили поддержать хоккеистов.

В августе подписали соглашение о переименовании команды молодежной хоккейной лиги «Рязань» в «Рязань-ВДВ». На торжественном мероприятии перед хоккеистами выступил врио командующего ВДВ, генерал-майор Анатолий Концевой. Он отметил, что хоккеистам теперь нужно гордо нести знамя ВДВ.

Получение нового название положительно сказалось на игре молодежной команды. В предыдущей домашней серии «Рязань-ВДВ» дважды ушла со льда победителем, набрав 4 очка из 4 возможных, и к выездной серии подошла с результатом: второе место в турнирной таблице, 11 побед подряд, 22 очка в 13 играх, лидерство по количеству заброшенных шайб.

Первой игрой выездной серии стала встреча с ярославским «Локо-Юниором». «Десантники» не остановились на отметке в одиннадцать победных матчей и одержали двенадцатую победу, обыграв хозяев льда со счетом 1:0.

Из Ярославля команда отправилась в Рыбинск, где вышла на лед против местного «Полета». «Рязань-ВДВ» забросила две шайбы на старте игры, а затем еще две — 4:2, одержав тринадцатую победу подряд.

Рязанская «молодежка» расположилась на втором месте турнирной таблицы, от лидерства ее отделяют два очка. 2 декабря у молодежной команды «Рязань-ВДВ» начнется домашняя серия игр. Зрителей пригласили поддержать хоккеистов.