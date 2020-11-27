Массово прививать россиян от ковида начнут в январе-феврале

Массовая вакцинация россиян начнется в январе-феврале 2021 года. При этом группы риска станут прививать уже в декабре.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян начнется в январе-феврале 2021 года. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

При этом группы риска станут прививать уже в декабре. В группы риска входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.