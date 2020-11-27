Любимов провел первое заседание на посту секретаря «Единой России»

На заседании рассмотрели организационные вопросы. В частности, избрали заместителей секретаря, отвечающих за отдельные сферы деятельности. Также утвердили две кандидатуры на должность руководителя регионального исполнительного комитета.

В пятницу, 27 ноября, губернатор Николай Любимов провел первое заседание президиума политсовета на посту регионального отделения «Единой России». Он поблагодарил однопартийцев за доверие и оказанную поддержку.

Приоритетом в работе Любимов назвал реализацию национальных проектов.

«Сама жизнь ставит перед нами новые сложные задачи. И мы обязаны решать их таким образом, чтобы не просто не допустить снижения социального благополучия, ухудшения экономических показателей, но и обеспечить динамичное развитие. Это задача, которую поставил президент, партийное руководство. Это должно быть главным для каждого из нас», — заявил он.

На заседании рассмотрели организационные вопросы. В частности, избрали заместителей секретаря, отвечающих за отдельные сферы деятельности. Также утвердили две кандидатуры на должность руководителя регионального исполнительного комитета.