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Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента
Лукашенко отметил, что не пишет новый основной закон Белоруссии «под себя» и не будет работать президентом при новой конституции. При этом он пообещал не допустить фальсификаций при проведении выборов по этому вопросу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что не планирует работать главой государства после принятия новой конституции. Об этом сообщает «БелТа».

Лукашенко отметил, что не пишет новый основной закон Белоруссии «под себя» и не будет работать президентом при новой конституции.

«Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил президент.

При этом он пообещал не допустить фальсификаций при проведении выборов по этому вопросу.

Напомним, до этого Лукашенко говорил об идее провести в стране досрочные президентские выборы.