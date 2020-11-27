Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол 28 ноября пройдет спектакль «День, когда перестали читать сказки» . Рязанская филармония приглашает юных зрителей 28 ноября на концерт «Дорогою добра» , посвященный творчеству писателя Константина Паустовского.

В этот же день в филармонии состоится концерт кларнетистов Рязанского губернаторского симфонического оркестра в рамках цикла «За кулисами».

В клубе Fabrika 28 ноября большим концертом отметит свое 10-летие рязанская группа John Lemon . В Old Tatoo Bar 28 ноября состоится акустический концерт ска-панк-группы «Лампасы» .

В камерном зале филармонии 29 ноября выступит трио баянистов « Ostinado » с программой «Осенний сон». Рязанский музыкальный театр 29 ноября вновь представит своим зрителям оперетту «Королева чардаша» .

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».