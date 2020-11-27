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Губернатор поблагодарил волонтеров за помощь медикам ОКБ
Участниками пилотного проекта стали жители районов области и представители разных профессий. Они помогали разносить пищу, обеспечивать чистоту в помещениях больницы, выполняли другие вспомогательные работы.

В пятницу, 27 ноября, губернатор Николай Любимов встретился с добровольцами, отработавших две недели в «красной зоне» ОКБ. Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и смелость, активную гражданскую позицию.

Участниками пилотного проекта стали жители районов области и представители разных профессий. Они помогали разносить пищу, обеспечивать чистоту в помещениях больницы, выполняли другие вспомогательные работы.

Благодаря добровольцам медики смогли полностью направить все свои силы на оказание помощи пациентам, отметил Любимов.

«Две недели работы в ОКБ позволили вам овладеть необходимыми навыками работы в больнице. Теперь нужно вернуться в свои районы и передать эти знания другим добровольцам. Уверен, что у этого проекта хорошие перспективы», — сказал губернатор.