Фото: рязанские спецназовцы взяли здание штурмом
Они выполнили упражнения с применением спецсредств и оружия. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
На базе учебного центра «Росгвардии» сотрудники спецназа «Росич» регионального УФСИН отработали действия при ЧС. Они выполнили упражнения с применением спецсредств и оружия, сообщили в пресс-службе управления.
Спецназовцы освоили защиту щитами «Витраж» и взяли здание штурмом, отработав слаженные действия групп захвата, инструкторов-взрывников и снайперов.