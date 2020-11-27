Елена Сорокина провела встречу с рязанцами в онлайн-формате

Сорокина рассказала, что пообщалась с активисткой ТОС, жилищным инспектором Татьяной Мосяковой. Она предложила создать общественный штаб по зимней уборке города и включить его в работу городского штаба.

Елена Сорокина провела встречу с рязанцами в онлайн-формате. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Продолжаю вести личный прием рязанцев по видеосвязи. Две недели назад мы уже опробовали онлайн-формат, и в условиях сложной эпидемиологической ситуации он показал свою эффективность. Поэтому пока обстановка не нормализуется, будем продолжать работу с жителями в таком режиме», — отметила мэр города.

Сорокина рассказала, что пообщалась с активисткой ТОС, жилищным инспектором Татьяной Мосяковой. Она предложила создать общественный штаб по зимней уборке города и включить его в работу городского штаба.

«Я считаю, это очень хорошая инициатива. Для нас важна обратная связь, особенно в отношении районов города, удаленных от центра», — подчеркнула Сорокина.

Кроме того, жительницы дома 59/1 по улице Октябрьской рассказали о желании благоустроить дворовую территорию. Проект уже готов, и теперь жителям необходима помощь в составлении сметы предстоящих работ.

«Учитывая, что в доме преимущественно проживают пенсионеры, софинансирование жителей должно быть минимальным», — говорится в сообщении.

Также рязанки попросили перенести контейнерную площадку, которая сейчас находится рядом с проезжей частью дороги, так как это неудобно и небезопасно для людей.

«Поручила управлению благоустройства города и управлению энергетики и ЖКХ совместно с жителями определить новое место для установки мусорных контейнеров и оповестить об этом регионального оператора по обращению с ТКО», — заключила Елена Сорокина.